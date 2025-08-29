Mussolini'nin futbolcu torunu Serie A'da parladı! "Soyadım değil futbolum konuşsun"

İtalyan diktatör Benito Mussolini’nin torununun oğlu Romano Floriani Mussolini, Serie A’daki ilk maçına çıkarak unutulmaz bir başlangıç yaptı.

Cremonese formasıyla Sassuolo karşısında oyuna sonradan giren 22 yaşındaki futbolcu, takımının 3-2 galibiyetinde kritik rol oynadı.

MUSSOLINI GELECEK VAAD EDİYOR

Stadio Giovanni Zini’de 82. dakikada Alessio Zerbin’in yerine oyuna dahil olan Floriani Mussolini, uzatma dakikalarında ceza sahasında düşürülerek penaltı kazandırdı. Manuel De Luca’nın gole çevirdiği bu penaltı, Cremonese’ye sezonun ikinci galibiyetini getirdi ve takımı geçici olarak Serie A liderliğine taşıdı.

“Çok kısa sürede çok şey yaşadım, bu anı asla unutmayacağım. Hep Serie A’da oynamayı hayal etmiştim” diyen Floriani Mussolini, sahada fark oluşturmayı hedeflediğini ve bunu başardığı için mutlu olduğunu söyledi.

Alessandra Mussolini’nin oğlu olan genç futbolcu, Lazio altyapısında yetişti ve geçtiğimiz sezon Serie B ekibi Juve Stabia’da forma giydi. Daha önce Roma altyapısında da oynayan Floriani Mussolini, siyasete ilgi duymadığını vurguluyor.

ROMANO MUSSOLINI'NİN HİKAYESİ

Benito Mussolini’nin torununun oğlu olan Romano Floriani Mussolini, Serie A ekibi Cremonese’ye kiralık olarak katılmasının ardından yaptığı açıklamada, futboluna odaklanmak istediğini ve ailesinin soyadının kendisi için ön planda olmadığını söyledi.

22 yaşındaki futbolcu, asıl mevkisi sağ bek olmakla birlikte sağ kanatta da görev yapabiliyor. Lazio’dan bir yıllığına satın alma opsiyonuyla Cremonese’ye transfer olan Mussolini, çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında “Ben buraya futbol oynamaya geldim” dedi ve “Soyadım, benden çok başkalarını rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

"SOYADIM BANA HİÇ SORUN ÇIKARMADI"

“Soyadım bana hiçbir sorun çıkarmadı. Benim açımdan bu konuda ne kadar az konuşulursa o kadar iyi” diyen genç futbolcu, “Sahada kendimi göstermek istiyorum, başka hiçbir şey değil” sözleriyle futbola odaklandığını vurguladı.

Geçen sezon Serie B ekibi Juve Stabia’da kiralık forma giyen Mussolini, Aralık ayında ilk golünü kaydetmişti.

O golün ardından stattaki anonsçunun adını yedi kez tekrar etmesi üzerine taraftarların hep bir ağızdan “Mussolini” diye bağırdığı ve bazı kişilerin "Nazi selamı" yaptığı iddia edilmişti. Ancak kulüp yaptığı açıklamada, bu hareketlerin takım sevgisini ifade eden geleneksel bir kutlama biçimi olduğunu savunmuştu.

YAŞANAN TARTIŞMALAR 'GEREKSİZ'

Yaşanan tartışmaları “gereksiz” olarak nitelendiren Mussolini, ailesiyle daha çok futbol hakkında konuştuğunu belirterek, “İnsanların sadece futbolum hakkında konuşmasını isterim. Neler yapabileceğimi göstermeyi ve değerimi kanıtlamayı istiyorum” dedi.

Polis memuru Mario Floriani ile siyasetçi Alessandra Mussolini’nin oğlu olan genç futbolcu, iki soyadıyla büyüdü. Anne ve babasının anlaşmasıyla hem Floriani hem Mussolini soyadını taşıyan oyuncu, reşit olduğunda hangisini önce kullanacağına kendisi karar verdi. Annesi, bunun o dönemde özel bir istisna olduğunu, çünkü 2022’ye kadar İtalya’da çocuklara yalnızca babalarının soyadı verildiğini, Anayasa Mahkemesi’nin bu uygulamayı “anayasaya aykırı” ilan ettiğini hatırlattı.

Juve Stabia döneminde formasında “F. Mussolini” yazan futbolcu, kariyerine Roma altyapısında başladıktan sonra Lazio’ya geçmiş, 2023-24 sezonunda ise Serie C ekibi Pescara’ya kiralanmıştı.