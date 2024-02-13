NBA'de boşa düşen Furkan Korkmaz, Türkiye'ye mi geliyor? Milli basketbolcu bizzat açıkladı

NBA'de takımsız kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın sezon sonuna kadar Beşiktaş Emlakjet forması giyeceği gündeme gelmişti. Türk yıldız transferiyle ilgili son durumu sosyal medyadan paylaştı.

NBA'de Indiana Pacers'a takas edildikten sonra serbest kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Beşiktaş Emlakjet ile transfer görüşmesi yaptığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Furkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Türkiye'ye tatil amaçlı geldiğini ve Amerika'ya geri döneceğini duyurdu.

FURKAN KORKMAZ: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

"Benimle ilgili oluşan gündeme ilişkin bir açıklama yapmam gerekiyor. All-Star arasında Türkiye'ye tatil amaçlı gelmeyi daha sezon başında planlamıştım. Kısa bir mola ve sevdiklerimle zaman geçirmek dışında herhangi bir geliş amacım yok. Menajerim NBA'de farklı takımlarla benim adıma transfer görüşmelerimi sürdürüyor, ben de bu nedenle birkaç gün sonra ABD'ye döneceğim. Bana gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, tüm kamuoyunun bilgisine sunarım. Saygılarımla."