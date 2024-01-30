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    • NBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçti

    Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Milli oyuncunun karşılaşmada gösterdiği performans büyük beğeni topladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    NBA&#039;de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers&#039;ı yıkıp, geçti
    Alperen Şengün, NBA, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Los Angeles Lakers'ı 135-119 mağlup etti.

    NBA'e 12 maçla devam edildi. Rockets'ın Lakers'ı yendiği mücadelede 39 dakika 30 saniye süre alarak "double-double" yapan Alperen, 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla oynadı.

    Ev sahibi Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 12 ribaunt ve Cam Whitmore 20 sayı, 6 ribauntla sezonun 22. galibiyetine katkı sağladı.

    Jalen Green ve Alperen Şengün, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu.

    Bu sezon 24. yenilgisini yaşayan Lakers'ta LeBron James, Anthony Davis ve D'Angelo Russell 23'er sayı kaydetti.

    NBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçti

    CEDİ OSMAN'DAN 20 SAYI KATKISI

    Washington Wizards, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği San Antonio Spurs'ü deplasmanda 118-113 yendi.

    Sezonun 9. galibiyetini alan Wizards'ta Kyle Kuzma 18 sayı, 11 ribaunt ve Daniel Gafford 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı.

    Ev sahibi Spurs'te Devin Vassell'in 24 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama'nın 22 sayı, 11 ribauntluk performansları, sezonun 37. mağlubiyetini önleyemedi. Karşılaşmada 28 dakika 32 saniye görev alan Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

    NBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçti

    DONCIC 45 SAYI KAYDETTİ

    Dallas Mavericks, all-star oyun kurucusu Luka Doncic'in 45 sayı, 9 ribaunt, 15 asistle yıldızlaştığı maçta Orlando Magic'i 131-129'luk skorla geçti.

    Tim Hardaway Jr 36, Dereck Lively ve Jaden Hardy 20'şer sayıyla Mavericks'in 26. galibiyetinde önemli rol oynadı.

    Paolo Banchero'nun 36 ve Franz Wagner'in 21 sayısı, konuk ekip Magic'in 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

    NBA SONUÇLARI

    Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 118-108

    Charlotte Hornets-New York Knicks: 92-113

    Miami Heat-Phoenix Suns: 105-118

    Brooklyn Nets-Utah Jazz: 147-114

    Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 118-112

    San Antonio Spurs-Washington Wizards: 113-118

    Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 101-107

    Memphis Grizzlies-Sacramento Kings: 94-103

    Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 135-119

    Dallas Mavericks-Orlando Magic: 131-129

    Denver Nuggets-Milwaukee Bucks: 113-107

    Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 130-104

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Alperen Şengün NBA
    Haberler > Spor > NBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçti
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