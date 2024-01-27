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    • Luka Doncic NBA tarihine geçti! Yıldız oyuncu kırılması zor bir rekora imza attı

    Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in geceye damga vuran performansıyla Atlanta Hawks'ı 148-143 yendi. Maçın adamı seçilen Doncic, NBA tarihine geçmeyi başardı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    NBA, Luka Doncic, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 73 sayı attığı maçta Atlanta Hawks'ı 148-143 yendi.

    Hawks karşısında 73 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle tarihi performans sergileyen Mavericks'in all-star oyun kurucusu Doncic, NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

    Üç maç sonra kazanarak 25 galibiyete ulaşan konuk ekip Mavericks'te Doncic'in yanı sıra Josh Green 21, Tim Hardaway Jr ise 13 sayı üretti.

    Art arda 4, sezonun 27. yenilgisini yaşayan Hawks'ta Trae Young 30, Jalen Johnson 25 ve Bogdan Bogdanovic 24 sayı kaydetti.

    Luka Doncic NBA tarihine geçti! Yıldız oyuncu kırılması zor bir rekora imza attı

    ALPEREN ŞENGÜN'DEN 11 SAYI

    Milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın deplasmanda Charlotte Hornets'ı 138-104 yendiği maçta 11 sayı, 6 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla mücadele etti.

    İki maç sonra kazanarak 21. galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 36 sayı, 10 ribaunt ve Cam Whitmore 24 sayı, 11 ribauntluk katkı sağladı.

    Hornets'ta Miles Bridges'ın 21 ve LaMelo Ball'un 15 sayısı, sezonun 33. mağlubiyetini engelleyemedi.

    Öte yandan San Antonio Spurs'te görev yapan milli basketbolcu Cedi Osman ise Portland Trail Blazers'ı 116-100 yendikleri karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokluk performans sergiledi.

    NBA SONUÇLAR

    Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 143-148

    Charlotte Hornets-Houston Rockets: 104-138

    Indiana Pacers-Phoenix Suns: 133-131

    Toronto Raptors-Los Angeles Clippers: 107-127

    Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 107-106

    Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 100-112

    New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 83-107

    San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-100

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NBALuka Doncic
    Haberler > Spor > Luka Doncic NBA tarihine geçti! Yıldız oyuncu kırılması zor bir rekora imza attı
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