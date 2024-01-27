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    • Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi İngiltere oldu! Trabzonspor'a ödenecek bonservis açıklandı

    Trabzospor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oldu. Karadeniz ekibinde kadro dışı kalan 24 yaşındaki yıldız, İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaştı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Abdülkadir Ömür&#039;ün yeni adresi İngiltere oldu! Trabzonspor&#039;a ödenecek bonservis açıklandı
    Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Hull City, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor'da uzun yıllar 'Türk Messi' olarak anılan Abdülkadir Ömür, yuvasına veda ediyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Umut Bozok ile beraber kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki yıldız, İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaştı.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Abdülkadir için 6 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

    Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi İngiltere oldu! Trabzonspor'a ödenecek bonservis açıklandı

    ABDÜLKADİR ÖMÜR HULL CİTY'DE

    Hull City ve Trabzonspor'un transfer için anlaşma sağladığı Abdülkadir Ömür'ün hafta başında İngiltere'ye gideceği belirtildi.

    Bu sezon 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 6 gol attı.

    Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarını üzerine alan Ömür, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

    Türk yıldız ile Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Abdülkadir ÖmürTrabzonsporHull City
    Haberler > Spor > Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi İngiltere oldu! Trabzonspor'a ödenecek bonservis açıklandı
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