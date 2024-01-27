Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi İngiltere oldu! Trabzonspor'a ödenecek bonservis açıklandı

Trabzospor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı belli oldu. Karadeniz ekibinde kadro dışı kalan 24 yaşındaki yıldız, İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaştı.

Trabzonspor'da uzun yıllar 'Türk Messi' olarak anılan Abdülkadir Ömür, yuvasına veda ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Umut Bozok ile beraber kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki yıldız, İngiltere Championship ekibi Hull City ile anlaştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Abdülkadir için 6 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.

ABDÜLKADİR ÖMÜR HULL CİTY'DE

Hull City ve Trabzonspor'un transfer için anlaşma sağladığı Abdülkadir Ömür'ün hafta başında İngiltere'ye gideceği belirtildi.

Bu sezon 17 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 6 gol attı.

Performansı nedeniyle zaman zaman eleştiri oklarını üzerine alan Ömür, kulüpten ayrılmak istediğini yönetime iletmişti.

Türk yıldız ile Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.