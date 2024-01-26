Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24 ve 25. haftanın programını duyurdu. Gelecek hafta oynanacak 24. haftadaki Beşiktaş - Trabzon maçının tarihi de belli oldu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın programını açıkladı.
Trendyol Süper Ligde 24 ve 25. Hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi