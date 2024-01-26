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    • Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 24 ve 25. haftanın programını duyurdu. Gelecek hafta oynanacak 24. haftadaki Beşiktaş - Trabzon maçının tarihi de belli oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı
    Beşiktaş, Trabzonspor, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de Süper Lig'de 24. ve 25. haftanın programını açıkladı. 

    Trendyol Süper Ligde 24 ve 25. Hafta müsabakalarının programı belli oldu.

    Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı

    Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşTrabzonsporSüper Lig
    Haberler > Spor > Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin tarihi açıklandı | Süper Lig 24 ve 25. hafta programı
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