Necip Uysal, Şenol Güneş'i es geçti! Beşiktaş'ta en beğendiği 2 teknik direktörü açıkladı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, kulüpte çalıştığı teknik direktörler arasında en beğendiği iki teknik direktörü itiraf etti. 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Şenol Güneş'i es geçen Uysal, şaşırttı.

Beşiktaş'ın emektar oyuncularından Necip Uysal, Socrates Youtube kanalında yayınlanan bir programa konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Mehmet Demirkol'un sorularını cevaplayan Uysal, dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Genç oyuncular olarak Arda Güler, Semih ve Mustafa Hekimoğlu'nu beğendiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Mustafa, çalışırsa çok üst seviyeye çıkabilecek bir futbolcu. Yaşına göre fiziği çok iyi" dedi.

NECİP UYSAL: HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK

Beşiktaş'ta futbolu bırakmak istediğini aktaran Necip Uysal, "Beşiktaş'a 2004 yılında transfer oldum. O günden beri buradayım. Seneye sözleşmem bitiyor. Kulübüm devam etmek isterse burada kalmak istiyorum. Fiziki olarak kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta birçok teknik direktörle çalışan Necip Uysal, "Beşiktaş'ta oyun olarak beğendiğim hocalar Abdullah Avcı ve Valerien Ismael. Ismael'in idmanları çok ağırdı." sözleriyle şaşırttı. Necip Uysal, ilk sıraya Şenol Güneş'i koymaması taraftarların dikkatini çekti.

NECİP UYSAL'IN ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLER

Ertuğrul Sağlam

Mustafa Denizli

Bernd Schuster

Tayfur Havutçu

Carlos Carvalhal

Samet Aybaba

Slaven Bilic

Şenol Güneş

Abdullah Avcı

Sergen Yalçın

Önder Karaveli

Valérien Ismaël

Fernando Santos