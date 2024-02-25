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    • Haberler > Spor > Necip Uysal, Şenol Güneş'i es geçti! Beşiktaş'ta en beğendiği 2 teknik direktörü açıkladı

    Necip Uysal, Şenol Güneş'i es geçti! Beşiktaş'ta en beğendiği 2 teknik direktörü açıkladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Necip Uysal, Şenol Güneş&#039;i es geçti! Beşiktaş&#039;ta en beğendiği 2 teknik direktörü açıkladı
    Şenol Güneş, Necip Uysal, Beşiktaş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, kulüpte çalıştığı teknik direktörler arasında en beğendiği iki teknik direktörü itiraf etti. 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı Şenol Güneş'i es geçen Uysal, şaşırttı.

    Beşiktaş'ın emektar oyuncularından Necip Uysal, Socrates Youtube kanalında yayınlanan bir programa konuk olarak açıklamalarda bulundu.

    Mehmet Demirkol'un sorularını cevaplayan Uysal, dikkat çekici itiraflarda bulundu.

    Genç oyuncular olarak Arda Güler, Semih ve Mustafa Hekimoğlu'nu beğendiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Mustafa, çalışırsa çok üst seviyeye çıkabilecek bir futbolcu. Yaşına göre fiziği çok iyi" dedi.

    Necip Uysal, Şenol Güneş'i es geçti! Beşiktaş'ta en beğendiği 2 teknik direktörü açıkladı - 1. Resim

    NECİP UYSAL: HEDEFİM BEŞİKTAŞ'TA BIRAKMAK

    Beşiktaş'ta futbolu bırakmak istediğini aktaran Necip Uysal, "Beşiktaş'a 2004 yılında transfer oldum. O günden beri buradayım. Seneye sözleşmem bitiyor. Kulübüm devam etmek isterse burada kalmak istiyorum. Fiziki olarak kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ta birçok teknik direktörle çalışan Necip Uysal, "Beşiktaş'ta oyun olarak beğendiğim hocalar Abdullah Avcı ve Valerien Ismael. Ismael'in idmanları çok ağırdı." sözleriyle şaşırttı. Necip Uysal, ilk sıraya Şenol Güneş'i koymaması taraftarların dikkatini çekti.

    Necip Uysal, Şenol Güneş'i es geçti! Beşiktaş'ta en beğendiği 2 teknik direktörü açıkladı - 2. Resim

    NECİP UYSAL'IN ÇALIŞTIĞI TEKNİK DİREKTÖRLER

    Ertuğrul Sağlam

    Mustafa Denizli

    Bernd Schuster    

    Tayfur Havutçu    

    Carlos Carvalhal    

    Samet Aybaba  

    Slaven Bilic

    Şenol Güneş   

    Abdullah Avcı   

    Sergen Yalçın    

    Önder Karaveli    

    Valérien Ismaël    

    Fernando Santos    

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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