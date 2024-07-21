Niğde Yarı Maratonu, Şehit Ömer Halisdemir anısına koşuldu

Argeus Travel & Events tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Tüm Niğde Dernekleri Konfederasyonu destekleriyle düzenlenen yarış, 21K, 10K ve 5K’lık parkurlarda gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların yer aldığı organizasyonda 21K Niğde Yarı Maratonu saat 08.00’de, 10K Niğde Yol Koşusu saat 09.00’da, 5K Halk Koşusu ise saat 09.15’te start aldı. Dereceye girenlere, düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Düzenlenen koşuya; Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ile vatandaşlar katıldı.

VALİ ÇELİK: NİĞDE'Yİ SPORUN MARKA ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

Niğde Valisi Cahit Çelik, yarışın ardından yaptığı açıklamada, Niğde’ye güzel bir maraton kazandırdıklarını ve katılımdan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Vali Çelik, “Umarım gelecek senelerde daha güzel katılımlar olacak. İlk kez düzenlendiği için belki aksaklıklarımız olmuş olabilir, geri dönüşleri alacağız ve ileriki senelerde bu geri dönüşler çerçevesinde hatalarımızı düzelteceğiz. Amaçlarımızdan biri Niğde'yi spor anlamında marka şehir haline getirmek olacak. Dağcılık anlamında da çok iyi bir potansiyelimiz var, görev yaptığımız süre boyunca inşallah Niğde'de çok fazla spor etkinliği yapacağız” dedi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: NİĞDE YARI MARATONU’NU GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise “Niğde Yarı Maratonu’nu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu sene ilkini düzenlediğimiz organizasyon yarı maraton Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlendi. Ben de 5 kilometre koştum, inşallah önümüzdeki senelerde kendimizi geliştirerek 10 kilometre koşmaya çalışacağız. "ifadelerini kullandı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Bu sene ilki düzenlenen Niğde Yarı Maratonu’nda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

21K’lık parkurda erkeklerde liderliği 1:12:15.65 lik derecesiyle Bahattin Üney elde ederken, ikinci 1:17:06.04’lük derecesiyle Yusuf Önal, üçüncü 1:18:32.66’lık derecesiyle Koray Het oldu.

Kadınlarda birinci sırada 1:30:50.32’lik derece elde eden Aleyna Sarıkaya yer aldı. İkinciliği 1:41:47.92’lik derecesiyle Nazan Elçin, üçüncülüğü 1:44:43.90’lık derecesiyle Bahar Özacar elde etti.

10K’lık parkurda erkeklerde birinci sırada 31:48.21’lik derecesiyle Turgay Bayram yer aldı. İkinci 33:53.60 derecesiyle Muhammet Köroğlu, üçüncü 34:18.88 derecesiyle Said Kerem Yetişir oldu.

Kadınlarda liderliği 40:05.40’lık derecesiyle Feride Gül Şen elde etti. İkinciliği 42:07.63 derecesiyle Şevval Özdoğan, üçüncülüğü 46:43.842lük derecesiyle Anastasia Nikolaeva elde etti.

5K’lık parkurda erkeklerde birinci 17:44.84’lük derecesiyle Okan Yumuk, ikinci 21:09.09’luk deresiyle Emre Gündoğdu, üçüncü 23:17.37’lik derecesiyle Ahmet Özer oldu.

Kadınlarda 22:34.54’lük derece elde eden Medine Demir liderlik kürsüsünde yer alırken, ikinci 25:22.43 derecesiyle Ebru Tuncer, üçüncü 26:07.15 derecesiyle Aysel Baykara oldu.