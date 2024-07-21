Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Pierre-Emile Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg, yeni adresi Fransa oldu. Danimarkalı oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, uzun süredir görüşme halinde olduğu Pierre-Emile Hojbjerg ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Danimarkalı yıldız için yaklaşık 13 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

Geçen sezon 36 maça çıkan Hojbjerg, gol ve asist katkısı yapmamıştı.

EURO 2024'te Danimarka forması terleten 28 yaşındaki oyuncu, 4 maçta sahada oldu.