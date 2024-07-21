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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Pierre-Emile Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu

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Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın ilgilendiği Pierre-Emile Hojbjerg&#039;in yeni takımı belli oldu
Marsilya, Transfer, Haber

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Pierre-Emile Hojbjerg, yeni adresi Fransa oldu. Danimarkalı oyuncunun kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, uzun süredir görüşme halinde olduğu Pierre-Emile Hojbjerg ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Danimarkalı yıldız için yaklaşık 13 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Pierre-Emile Hojbjerg'in yeni takımı belli oldu - 1. Resim

Geçen sezon 36 maça çıkan Hojbjerg, gol ve asist katkısı yapmamıştı.

EURO 2024'te Danimarka forması terleten 28 yaşındaki oyuncu, 4 maçta sahada oldu.

 

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