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Alperen Şengün, Fenerbahçe'ye neden gitmediğini açıkladı! 'Hayatımın hatası olacaktı'

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Nba, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Türkiye'deki kariyerine dair gündem olacak açıklamalarda bulundu. Daha önce Fenerbahçe'den teklif aldığını söyleyen milli basketbolcu, neden geri çevirdiğini örnek göstererek dile getirdi.

Kariyerini NBA'de sürdüren başarılı basketbolcu Alperen Şengün, Fenerbahçe ile ilgili gündem olacak açıklamalar yaptı.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Alperen, “Ben Türkiye’ye dönmek istemiyorum. Allah izin verirse, büyük bir şey olmazsa dönmek istemiyorum. Basketbol hayatımı orada bitirmek istiyorum. Yazları geliyorum, buradayım ama sezon içinde burada olmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün, Fenerbahçe'ye neden gitmediğini açıkladı! 'Hayatımın hatası olacaktı' - 1. Resim

ALPEREN ŞENGÜN: O YÜZDEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİM

Fenerbahçe'den daha önce aldığı teklife değinen Alperen Şengün, Beşiktaş'ı tercih etmesinin kendisi için daha doğru olduğunu açıkladı.

Teklifin detaylarına değinen Şengün, şöyle konuştu:

"Bana Fenerbahçe‘den teklif geldi. Beşiktaş’a teklif yapılıyor fakat Türkiye’de sana da soruluyor. Ben istemiyorsam gitmiyorum. Bana Fenerbahçe yüksek bir teklif yapmıştı. O zamanlar aylık 30.000 liraya oynuyorduk. Fenerbahçe’nin teklifi gelince istemediğimi söyledim. Beni sezon ortasında istemişlerdi. Beşiktaş’ta üç yıllık kontratım vardı. O kontratta NBA çıkışı maddesi vardı. Ben NBA’e gitmek istersem para ödemiyorum, zaten NBA, aldığı takıma bir para ödüyor."

Alperen Şengün, Fenerbahçe'ye neden gitmediğini açıkladı! 'Hayatımın hatası olacaktı' - 2. Resim

Fenerbahçe'ye gitmesi halinde daha büyük ücretler kazanacağını aktaran Alperen Şengün, "Bunun karşılığında ‘Alperen NBA’e giderse ben üç milyon para istiyorum’ diyeceklerdi. NBA de bunu bir yere kadar ödeyebiliyor. 800.000 dolar ödüyor, gerisini sen ödüyorsun. Bu benim hayatımın hatası olacaktı. Bunu biliyordum. O yüzden teklifleri kabul etmedim. Beşiktaş’ta 30 dakika oynuyordum, Fener‘e gidip 15 dakika oynamak istemiyordum. Beşiktaş’ta oynayıp, kendimi geliştirip sezon sonunda NBA’e gitmeyi istiyordum.” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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