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Wendel imza atarsa Süper Lig'in en pahalı transferi olacak! İşte Brezilyalı yıldızın maliyeti

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Wendel imza atarsa Süper Lig&#039;in en pahalı transferi olacak! İşte Brezilyalı yıldızın maliyeti

Spor Haberleri

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyon takımı Galatasaray, transferde harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya düşündüğü Wendel için girişimlerini hızlandırdı. Brezilyalı oyuncu, imza atması durumunda tarihe geçecek.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Zenit forması giyen Marcus Wendel için son şartlarını sundu.

Rus ekibinden ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldızın İstanbul'da formak istediği ve kulübünden bonservis için indirim istediği konuşuluyor.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray pazarlıklarda sona yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon euroya kadar düştü.

Galatasaray ise yaklaşık 20-22 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Oyuncuyla da el sıkışan sarı kırmızılıların, Wendel'e yaklaşık 4 milyon euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

Wendel imza atarsa Süper Lig'in en pahalı transferi olacak! İşte Brezilyalı yıldızın maliyeti - 1. Resim

WENDEL SÜPER LİG TARİHİNE GEÇEBİLİR

Galatasaray, Wendel'i 17.05 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ile transfer ederse Süper Lig rekoru kırarak bir Türk kulübünün ödediği en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek.

Daha önceki rekor 2000 yılında Porto'dan 17.05 milyon Euro'ya alınan Jardel'e aitti.

Wendel imza atarsa Süper Lig'in en pahalı transferi olacak! İşte Brezilyalı yıldızın maliyeti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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