Wendel’e övgüler! Galatasaray'ın işini bitirdiği orta sahada geri sayım...

Rus Millî Takımı’nın eski oyuncusu “Wendel’in futbolu bir başyapıt. Akıllı hareketleri ve futbol zekâsı muhteşem. Çok kıvrak, top almak neredeyse imkânsız” dedi

Galatasaray’ın yeni orta sahası Wendel için geri sayım var. Taraftar heyecanlı. Zenit forması giyen ve bonservisine 16 milyon avro verilecek olan Brezilyalı yıldız da Şampiyonlar Ligi sebebiyle Cimbom’a ‘evet’ dedi. Güncel piyasa değeri 20 milyon avro olan 26 yaşındaki merkez orta saha ile 4 yıllık sözleşme yapılacak. Peki Rusya’da Wendel’in Zenit’ten ayrılacak olmasına nasıl bakılıyor? Kayıp olarak gören de var kazanç olarak değerlendiren de. İşte bu konuda iki farklı görüş...





'YERİ DOLDURULAMAZ'

Lokomotiv Moskova Kulübü eski başkanı Olga Smorodskaya, Wendel’in boşluğunun doldurulabileceğini belirtirken kulübün para kazanacağını söyledi. Rus Millî Takımı’nın eski futbolcusu Igor Korneev de “Wendel’in futbolu bir başyapıt; akıllı hareketleri ve hareketliliği muhteşem. Topu ayağından almanın neredeyse imkânsız olduğu bir oyuncu. Elbette yerinin doldurulması çok kolay olmayacak. Böyle futbolcuların boşluğunu doldurmak kolay değil” ifadesini kullandı.