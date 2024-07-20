Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk, 3 yıldızı daha gözden çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının ilk etabına dahil ettiği oyuncular arasında gidecek isimleri belirlemeye başladı.

Avusturya'da yapılan ilk etap kamp çalışmaları sonrası 22 Temmuz'a kadar dinlenme moduna geçen Galatasaray'da gözler gidecek isimlere çevrildi.

Üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu elde etmek isteyen Okan Buruk'un Taylan Antalyalı, Tete ve Sergio Oliveira'yı yeni sezonda düşünmediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların bu 3 isme gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 3 AYRILIK

Özellikle ülkesi Brezilya ve Suudi Arabistan'da teklifler alan Tete için ilerleyen günlerde hareketli saatlerin yaşanabileceği belirtildi.

Geçen sezonu Samsunspor'da kiralık geçiren Taylan Antalyalı'nın yeniden Süper Lig'den bir takıma kiralanacağı, Sergio Oliveira'nın ise Suudi Arabistan ve Portekiz'den temasta olduğu kulüpler olduğu aktarıldı.