Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk, 3 yıldızı daha gözden çıkardı

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk, 3 yıldızı daha gözden çıkardı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, Transfer, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının ilk etabına dahil ettiği oyuncular arasında gidecek isimleri belirlemeye başladı.

Avusturya'da yapılan ilk etap kamp çalışmaları sonrası 22 Temmuz'a kadar dinlenme moduna geçen Galatasaray'da gözler gidecek isimlere çevrildi.

Üst üste üçüncü lig şampiyonluğunu elde etmek isteyen Okan Buruk'un Taylan Antalyalı, Tete ve Sergio Oliveira'yı yeni sezonda düşünmediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların bu 3 isme gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray'da ayrılık vakti! Okan Buruk, 3 yıldızı daha gözden çıkardı - 1. Resim

GALATASARAY'DA 3 AYRILIK 

Özellikle ülkesi Brezilya ve Suudi Arabistan'da teklifler alan Tete için ilerleyen günlerde hareketli saatlerin yaşanabileceği belirtildi.

Geçen sezonu Samsunspor'da kiralık geçiren Taylan Antalyalı'nın yeniden Süper Lig'den bir takıma kiralanacağı, Sergio Oliveira'nın ise Suudi Arabistan ve Portekiz'den temasta olduğu kulüpler olduğu aktarıldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar varAntalya'da suya yüzde 446 zam!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Olimpiyatta Türk bayrağını taşıyacak sporcular belli oldu: Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz - SporTürk bayrağını taşıyacak isimler belli olduAli Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na izin yok! Bodrum'da yaptığı transfer açıklaması şaşırttı - SporAli Koç'tan Ferdi Kadıoğlu'na izin yokFIFA'dan tartışmalı karar! Filistin'in başvurusunu erteleyip, İsrail'e kapı açtılar - SporFIFA'dan tartışmalı karar! İsrail'e engel olamadılarKimse bunu Arda Güler'den beklemiyordu! İspanya'ya birlikte geldiği 4 çalışanını işten çıkardı - SporArda Güler hakkında bomba iddia!Hacıosmanoğlu yol haritasını belirledi: Kavga bitecek, adalet gelecek - SporHacıosmanoğlu yol haritasını belirlediAli Koç'tan En-Nesyri'ye: Sabrımız taşmak üzere, 48 saat mühlet verdim - Spor"Sabrımız taşmak üzere, 48 saat verdim..."
Sonraki Haber Yükleniyor...