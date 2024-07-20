Galatasaray'ın bonservis rekoru kırması an meselesi! Wendel Süper Lig'e gelen en pahalı futbolcu olacak

Galatasaray, 8 numara transferi için artık gün sayıyor. Rusya'nın Zenit takımında forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Wendel'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek, kendisini Galatasaraylı yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray pazarlıklarda sona yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon Euro'ya kadar düştü.

Galatasaray ise yaklaşık 20-22 milyon Euro'luk bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Oyuncuyla da el sıkışan sarı kırmızılıların, Wendel'e yaklaşık 4 milyon Euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

REKOR JARDEL TRANSFERİNDE

Galatasaray, Wendel'i 17.05 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ile transfer ederse Süper Lig rekoru kırarak bir Türk kulübünün ödediği en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek.

Bu rekor Porto'dan 17.05 milyon Euro'ya Jardel'i transfer eden Galatasaray'da bulunuyor.