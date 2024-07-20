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Liverpool devreye girmişti! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

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Liverpool devreye girmişti! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz&#039;ın bonservisini belirledi
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Transfer Dedikoduları, Haber

Spor Haberleri

İngiltere ve İtalya'dan birçok takımın ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılılar, takımda kalmasını istediği Türk yıldız için astronomik bir bedel belilrledi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a İngiliz takımlarının yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

Tatil için Londra'ya giden Türk futbolcunun, transfer görüşmeleri yaptığı öne sürülmüştü.

Avusturya'da yapılacak ikinci etap kamp çalışmalarına katılması beklenen Barış'ın Liverpool'un radarında olduğu belirtildi.

Liverpool devreye girmişti! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi - 1. Resim

GALATASARAY 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Okan Buruk'un takımda kalmasını istediği 24 yaşındaki yıldız için şarlara uygun teklif gelmesi durumunda kabul edileceği konuşuluyor.

Sportcell'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için 50 milyon euro bonservis belirledi.

EURO 2024'te 5 maça çıkan milli oyuncu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın en çok tercih ettiği isimlerden oldu.

Sağ kanat ve santrfor pozisyonunda oynayan Barış, Çekya ile oynanan maç sonrası UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Düzenleyen:  - Spor
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