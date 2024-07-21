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Colin Kazım, Arsenal'de! Sürpriz gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

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Colin Kazım, Arsenal&#039;de! Sürpriz gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın eski yıldızlarından Colin Kazım Richards, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in akademisinde görev alacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Colin Kazım-Richards, antrenör olarak Arsenal Akademisi'ne katıldığını duyurdu.

Son olarak Türkiye'de Fatih Karagümrük forması giyen 37 yaşındaki isim, Arsenal'in Hale End Akademisi'nde çalışacak.

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COLIN KAZIM ARSENAL'DE

Sosyal medyadan açıklama yapan Kazım, "Resmi olarak Arsenal akademi koçluk takımının bir parçası olduğumu duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Mükemmelliğe ve gelişime olan bağlılığıyla tanınan bir kulübün parçası olmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

Çok küçük yaşlarda Arsenal'in akademisinde yer alan Kazım, Bury FC'nin U18 takımına transfer olmuştu.

Kariyeri boyunca 587 maça çıkan Colin Kazım, 93 gol ve 50 asist katkısında bulundu.

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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