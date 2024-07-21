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Galatasaray'ın istediği Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi

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Galatasaray&#039;ın istediği Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu ancak Manchester United'a kaptırdığı Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, Faslı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif etti.

Jose Mourinho'nun gelişi sonrası peş peşe yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Fred'in yanına dünya çapında bir orta saha almak için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'ın istediği Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi - 1. Resim

OKAN BURUK İSTİYORDU

Sarı-lacivertlilerin radarındaki isim ise ezeli rakibi Galatasaray'ın çok istediği Sofyan Amrabat. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda geçtiğimiz yaz sarı-kırmızılılar uzun süre Faslı orta sahayı kadrosuna katmak için uğraşmıştı.

Galatasaray'ın istediği Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi - 2. Resim

Ancak deneyimli yıldız kiralık olarak Manchester United'ın yolunu tutmuştu. İngiltere'de beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki orta saha külübi Fiorentina'ya döndü.

12 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sporx'in haberine göre Fenerbahçe, Amrabat'la masaya oturdu ve anlaşmaya yakın. 

İtalyan kulübüne ise 12 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. Fiorentina'nın ise 15 milyon Euro istediği ifade ediliyor. Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray'ın istediği Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi - 3. Resim

Yıldız ismin kulübüyle 1 yıl daha kontratı var. 

Düzenleyen:  - Spor
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