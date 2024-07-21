Galatasaray'ın istediği Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 21 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 10:04 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu ancak Manchester United'a kaptırdığı Sofyan Amrabat için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, Faslı oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fiorentina'ya 12 milyon euro teklif etti.