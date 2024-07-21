Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz Ünder'e yol göründü! İşte yeni adresi

Geçen sezon Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'ya geri döneceği öne sürüldü.

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Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

Geçen sezon 15 milyon euro bedelle alınan Türk yıldız, sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Yeniden İtalya'ya dönme ihtimali olan 27 yaşındaki yıldızın Napoli'nin gündeminde olduğu aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre; çizme ekibinin milli oyuncu için temasa geçeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER İÇİN NE KADAR İSTİYOR?

Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan Cengiz Ünder'i elden çıkarmanın planlarını yapan Fenerbahçe'nin en az 10-12 milyon euro arası gelir hedeflediği belirtildi.

Geçen sezon 33 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.