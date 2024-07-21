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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz Ünder'e yol göründü! İşte yeni adresi

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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz Ünder&#039;e yol göründü! İşte yeni adresi

Spor Haberleri

Geçen sezon Marsilya'dan transfer edilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'ya geri döneceği öne sürüldü.

Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den ayrılacağı öğrenildi.

Geçen sezon 15 milyon euro bedelle alınan Türk yıldız, sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.

Yeniden İtalya'ya dönme ihtimali olan 27 yaşındaki yıldızın Napoli'nin gündeminde olduğu aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre; çizme ekibinin milli oyuncu için temasa geçeceği kaydedildi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Cengiz Ünder'e yol göründü! İşte yeni adresi - 1. Resim

FENERBAHÇE CENGİZ ÜNDER İÇİN NE KADAR İSTİYOR?

Marsilya'dan 15 milyon euroya alınan Cengiz Ünder'i elden çıkarmanın planlarını yapan Fenerbahçe'nin en az 10-12 milyon euro arası gelir hedeflediği belirtildi.

Geçen sezon 33 maça çıkan Cengiz, 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
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