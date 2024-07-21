Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 21 Temmuz 2024 16:54 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 16:56 - Güncelleme:

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İtalyan devi Juventus'tan ayrılan Adrien Rabiot, Galatasaray başta olmak üzere Avrupa'nın birçok takımından transfer teklifi almıştı. Fransız yıldızın maaş beklentisi belli oldu.