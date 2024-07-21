Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı
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İtalyan devi Juventus'tan ayrılan Adrien Rabiot, Galatasaray başta olmak üzere Avrupa'nın birçok takımından transfer teklifi almıştı. Fransız yıldızın maaş beklentisi belli oldu.
Galatasaray'ın gündeminde olan Adrien Rabiot, yeni sezon öncesi henüz bir takımla anlaşmadı.
EURO 2024'te Fransa Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Juventus ile olan sözleşmesini uzatmamıştı.
RABIOT 8 MİLYON EURO İSTİYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; birçok takımdan transfer teklifleri alan Adrien Rabiot'un yıllık 8 milyon Euro maaş istediği belirtildi.
2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.