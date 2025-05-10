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Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu: "Trabzonspor ilk yarı, Galatasaray ikinci yarı hak etti"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Kahveci, özellikle Muslera'nın performansına övgüler yağdırdı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında lider Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kontraspor yorumcusu Nihat Kahveci, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu:

"25 YAŞINDA GİBİ"

Kahveci, Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın performansına vurgu yaparak, "Muslera, tuşu açmış. Sanki 25 yaşında. Visca vuruyor tutuyor, kalkıyor Mendy'nin şutunu da çıkarıyor." ifadelerini kullandı. 

Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu:

"TRABZONSPOR İLK YARI, GALATASARAY İKİNCİ YARI HAK ETTİ"

Maçın iki farklı devreye sahip olduğunu ifade eden Kahveci, "İlk yarıda Trabzonspor, ikinci yarıda da Galatasaray galibiyeti hak etti." dedi. Trabzonspor'un beklenmedik bir performans gösterdiğini ekleyen tecrübeli yorumcu, "Trabzonspor, ilk 45 dakikada özellikle de bu kadar rotasyon yaptığı bir maçta beklediğimden üç kat daha iyi oynadı. Visca, en formda dönemlerindeki gibiydi. İkinci yarı bu oyun değişti. Barış'la, Yunus'la kesilen ortalar. 20 dakikada 8 korner. Çoğunda da topa vuran Galatasaraylı futbolcu oldu." şeklinde konuştu.

Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu:

"BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GELİŞMESİ GEREKİYOR"

Genç oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı da değerlendiren Nihat Kahveci, "Barış Alper Yılmaz; Galatasaray'a yaptığın katkıya, mücadelene, hırsına hiçbir şey demem. Ama şu çalım, pas, son vuruşlara çalışman lazım. Barış'ı sevdiğim, A Milli Takım'da da bize katabileceklerini bildiğim için çalışmalı. İlk yarıdaki Barış Alper'i U21'e yollarlar. Saha içinde ne yaptığını bilmiyordu. Çok top kaybı yaptı, dengeli değildi, dağınıktı." ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu:

"OKAN BURUK FARKLI ŞEYLER DENİYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un farklı sistemler denediğini belirten Kahveci, "Okan Buruk, Galatasaray'a geldiğinden beri ilk defa yeni bir sistem uyguladı. Sistemin adı: Muslera uzun, Sara korner." şeklinde esprili bir yorumda bulundu. Ayrıca, "Okan Buruk yeni şeyler deniyor. Sallai'yi birçok yerde kullandı. Torreira'nın yerinde, Yunus'un yerinde, Barış'ın yerinde, Sara'nın yerinde, Osimhen'in yerinde. Her yerde gördük." dedi.

Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu:

"SENEYE BÖYLE OLMAZ!"

Galatasaray'ın oyun planının Şampiyonlar Ligi'ne uygun olmadığını savunan  Kahveci, "Sen zaten Süper Lig'i kazandın, ben seneye Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyorum. Galatasaray kalecisi, ilk yarıda 30 tane uzun top atar mı? Seneye büyük ihtimalle Osimhen'in de olmayacak. Olmaz böyle! İşler iyi giderken konuşmak lazım. Galatasaray böyle top oynar mı ya?" sözlerini söyledi. 

Nihat Kahveci'den dikkat çeken Galatasaray yorumu:

"PENALTI POZİSYONU ÇOK KONUŞULUR"

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyona da değinen Kahveci, "Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon içeride, net penaltı ama ofsayt var öncesinde. Pozisyon, çok konuşulacak bir pozisyon. Bir, Barış Alper'e faul var mı yok mu? İki, ofsayt mı değil mi? Üç, darbe var mı yok mu? Dört, darbe içeride mi değil mi?" diyerek pozisyonun tartışmaya açık olduğunu belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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