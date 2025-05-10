Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: "Maç, Muslera ile Trabzonspor arasında geçti"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli yorumcu, Galatasaray'ın ikinci yarıdaki performansını övdü.

Rıdvan Dilmen,Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyeti HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen, sarı-kırmızılıların ikinci yarıda vites yükselttiğini belirterek, Muslera'nın performansına dikkat çekti.

"MUSLERA İLE TRABZONSPOR ARASINDA GEÇTİ"

Dilmen, maçın büyük bölümünün Muslera ile Trabzonspor arasında geçtiğini vurgulayarak, "Bugün Galatasaray en formda kadrosuyla sahaya çıktı. Galatasaray maça iyi başladı ama 20. dakikadan sonra oyun kırıldı. Maç Muslera ile Trabzonspor arasında geçti. Burada da devre arası yetişti." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDA VİTES YÜKSELTTİLER"

Galatasaray'ın ikinci yarıda müthiş bir oyun sergilediğini dile getiren Rıdvan Dilmen, "İkinci yarıda ise Galatasaray bir anda vitesi 2'den 5'e çıkardı. Topu rakipten çok çabuk kazandılar ve sezonun en iyi maçlarından birini oynadılar" dedi.

"ŞAMPİYON KADIKÖY'DE BELLİ OLDU"

Şampiyonluk yarışına da değinen Dilmen, "Galatasaray, Fenerbahçe ve birçok kulüp kabullenmişti. Kadıköy'deki Beşiktaş maçından sonra şampiyon belli oldu. Ali Koç ve Mourinho da bunu söyledi" şeklinde konuştu.

"SON 7 MAÇIN EN İYİ TAKIMI"

Galatasaray'ın son 7 maçta ligin en formda takımı olduğunu ifade eden tecrübeli yorumcu, "Son 7 maçtaki Galatasaray, ligin en iyi olan takımı, tartışmasız. Oyun oynuyorlar, pres yapıyorlar. Çok etkili performans gösterdiler. Bugünkü ikinci 45 dakikada da öyle" ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR - BODRUM FK YORUMU

Yarın oynanacak olan ve alt sıraları ilgilendiren Sivasspor - Bodrum FK maçı hakkında da yorum yapan Dilmen, "O maç karakolda biter. Alanyaspor kazandığı için daha da önem kazandı. El ele de düşebilirler" diyerek karşılaşmanın kritik önemine dikkat çekti.

"MUSLERA BİR SEZON DAHA OYNAR"

Muslera'nın performansına ayrı bir parantez açan Dilmen, "Muslera'yı 1 sezon daha oynayacak kapasitede ve tecrübede bir kaleci olarak değerlendiriyorum" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.