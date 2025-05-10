Okan Buruk: "Bu sene 3, gelecek sene 4!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa bir adım kaldığını belirten Buruk, sezonun genel değerlendirmesini yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Maçın genel değerlendirmesini yapan Buruk, duran toplardaki etkinliklerine dikkat çekti, "Duran topları, çok iyi kullandık. Hem iyi ayaklara hem de iyi kafacılara sahibiz." dedi.

Trabzon deplasmanında alınan galibiyetin kendileri için büyük bir adım olduğunu belirten Okan Buruk, "Trabzon deplasmanında kazanmak bizim için muhteşem. 1 puan da bizi haftaya şampiyon yapacak. Taraftarlarımızın önünde kutlayacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde zaman zaman zorluklar yaşadıklarını söyleyen Buruk, "Bazen büyük sıkıntılar yaşadık. Hem oyun hem de sonuç olarak. Ancak yarışta hep önde gittik. 6 puan ödeyken bile bazen umutsuzluk vardı ama kupadaki Fenerbahçe maçıyla bunu kırdığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Galatasaray'da teknik direktör olarak da başarıyı hedeflediğini vurgulayan Buruk, "Galatasaray'da oyuncu olarak büyük başarılar yakaladım, hoca olarak da istiyorum. Bu sene 3. şampiyonluk, seneye 4. şampiyonluğu istiyorum." dedi.

Galatasaray’ın özellikle Mayıs ayında farklı bir motivasyonla oynadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray takımı, mayıs ayı geldiğinde çok daha motive olur. Taraftarlarımızla birlikte yine bu motivasyonu yakaladık ve şampiyonluk için küçük bir süre kaldı önümüzde. Önce bir kupa maçımız var tabii, sonra şampiyonluğu düşüneceğiz." açıklamasını yaptı.

Jose Mourinho’nun "Ligin sonucu başlamadan belliydi." sözleriyle ilgili görüşleri sorulan Buruk, "Genel olarak buna çok girmek istemiyorum. Şu an kime sorarsanız sorun, Türkiye'nin en başarılı kadrosunun Galatasaray olduğunu söyleyecektir. Rakibimize puan olarak üstünlük kurduk, rakibimize karşı maçlarda da rahat bir üstünlük kurduk. Puan durumu açık bir şekilde bunu gösteriyor." diyerek net bir cevap verdi.

Maçta hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Bugün ilk yarıda bir ofsayt pozisyonu vardı. Onun dışında hakemin doğru ve yanlış yaptığı pek bir şey görmedim. O yüzden de hakemle alakalı açıklama yapmadım." sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.