Oğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar
Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de milli futbolcu Oğuz Aydın, 2-0 yenildikleri Feyenoord maçının ardından dikkat çeken bir karara imza attı.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, Hollanda'da sergilediği performansla bazı taraftarlardan ağır eleştiriler aldı.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Turu İstanbul'a bırakan sarı-lacivertli ekipte 58 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara dayanamadı.
Feyenoord maçının ardından Instagram hesabını donduran milli futbolcu, sosyal medya hamlesiyle gündem oldu.
