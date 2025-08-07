Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Oğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar

Oğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar
Fenerbahçe, Feyenoord, Şampiyonlar Ligi, Instagram, Tepki, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de milli futbolcu Oğuz Aydın, 2-0 yenildikleri Feyenoord maçının ardından dikkat çeken bir karara imza attı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu ilk maçında Feyenoord'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, Hollanda'da sergilediği performansla bazı taraftarlardan ağır eleştiriler aldı.

Oğuz Aydın tepkilere dayanamadı! Feyenoord maçı sonrası olay karar - 1. Resim

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Turu İstanbul'a bırakan sarı-lacivertli ekipte 58 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada hakkında yapılan olumsuz yorumlara dayanamadı.

Feyenoord maçının ardından Instagram hesabını donduran milli futbolcu, sosyal medya hamlesiyle gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! Sıcaklık rekor seviyede, sağanak da devredeDEM Parti karıştı! Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı ihraç edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de 3 yıl geçirmişti! Sangare imzayı attı: İşte yeni takımı... - SporF.Bahçe'de 3 yıl geçirmişti! İmzayı attı: Yeni takımı...En ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL! Süper Lig'de takım takım kombine fiyatları - SporEn ucuzu 2 bin, en pahalısı 455 bin TL!Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor - SporMilli yıldıza büyük onur: Yamal ile yarışıyorFenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - SporYılın transferi: Bonservisi bile duyurdularKaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı - SporKaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladıGalatasaray'da büyük pişmanlık: TFF'ye bildirilmedi! İşte son teklif... - SporBüyük pişmanlık: TFF'ye bile bildirilmedi! İşte son teklif..
Sonraki Haber Yükleniyor...