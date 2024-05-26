Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı

Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray&#039;ın yeni hedefini açıkladı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, şampiyon oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Buruk, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyapor'un ligde kalma, takımının ise şampiyonluk mücadelesi verdiği maçta kazanmak istediklerini aktardı.

EN ÖNEMLİ PAY OYUNCULARIN

İki takıma da beraberliğin yaradığı bir mücadele olduğunu anımsatan Buruk, "İki takım da kazanmak için uğraştı. Kazandığımız için sevinçliyiz. Konyaspor'a da 'hayırlı olsun' diyorum, ligde kaldılar. Maçın sonunda onlar da bu sevinci yaşadı. Şampiyonlukta en önemli pay oyuncularımın. Yanlış hatırlamıyorsam antrenmanlara 25 Haziran'da başladık. 11 aydır mücadele ediyoruz. 56 maç oynadık. Çok büyük emek verdik." diye konuştu.

Okan Buruk basın toplantısında Galatasaray'ın yeni hedefini açıkladı - 1. Resim

HEDEF GERÇEK YILDIZLARI TAKABİLMEK

Buruk, ligi rekor bir puanla şampiyon olarak bitirdiklerinin altını çizerek, "17 maçlık galibiyet serisi... Birçok rekoru kıran oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Başkanımıza, yönetim kuruluna hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Çok önemli bir iş başardık. Şampiyonluk, bu sene her zamankinden daha zordu. O yüzden kazandığımız ve şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Bir hafta sevineceğiz. Ondan sonra yeni sezonun planlamasını yapacağız. Tekrardan ne yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz' Bunu düşüneceğiz. Hedefimiz 5. yıldız, 25. şampiyonluk. 2023'te 23. şampiyonluktu, 2024'te 24. şampiyonluk. Hedefimiz 2025'te 25. şampiyonluğu yaşayıp gerçek yıldızları takabilmek." ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR SOYUNMA ODASINI BASTI

Buruk, konuşmasının soru-cevap bölümüne geçtiği sırada toplantı salonuna giren oyuncuların sürpriziyle karşılaştı. Okan Buruk'u ıslatan futbolcular, bir süre şampiyonluğu kutladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik mesajı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'in yeni kralı Icardi! 25 gol attı şampiyonlukta başrol oynadı - SporSüper Lig'in yeni kralı Icardi! 25 gol attı şampiyonlukta başrol oynadıGalatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ilginç anlar! Beşiktaşlı taraftar katıldı - SporGalatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ilginç anlar! Beşiktaşlı taraftar katıldıOkan Buruk taraftarına seslendi! 'Bayrakları hazırlayın sıra 25.şampiyonlukta' - SporOkan Buruk taraftarına seslendi! 'Bayrakları hazırlayın sıra 25.şampiyonlukta'Taraftarlar meydanları hıncahınç doldurdu! Yurdun dört bir yanında şampiyonluk kutlaması - SporYurdun dört bir yanında şampiyonluk kutlanıyor!Icardi'den şampiyonluk sonrası Fenerbahçe'ye gönderme! 'Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar' - Spor'Bakalım Kadıköy'de nasıl kutluyorlar'Hatayspor Süper Lig'de devam dedi! Rizespor engelini 2 farkla geçti - SporHatayspor Süper Lig'de devam dedi! Rizespor engelini 2 farkla geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...