Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk'tan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Milli futbolcu sessiz kalmadı

Okan Buruk'tan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Milli futbolcu sessiz kalmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Milli futbolcu sessiz kalmadı
Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe, Galatasaray, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul eden Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile sarı-lacivertli kulübün anlaşmasını bekliyor. Bu gelişmenin ardından Okan Buruk, eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram hesabından takipten çıkarttı. Kerem Aktürkoğlu da bu hamleye karşılık verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilen ve kulübün Benfica'dan haber bekleyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia edildiği günden bu yana Galatasaraylıların tepkisini çeken Aktürkoğlu ile Buruk arasındaki restleşme gündem oldu.

OKAN BURUK TAKİBİ BIRAKTI

Galatasaray'dan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu yıllardır takip eden Okan Buruk, milli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından kendisini sosyal medya hesabından takipten çıkarttı.

Geçtiğimiz hafta canlı yayına katılan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için, "Kendisi Galatasaraylı. Ona kapımız her zaman açık" ifadelerini kullanmıştı.

AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Okan Buruk'un kendisini takipten çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu da cevap olarak Okan Buruk'u takipten çıkarttı.

Yaşanan bu gelişmeler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rezan Epözdemir kimdir, neden gözaltına alındı? Minguzzi ailesinin avukatı hakkındaki suçlamalar gündemde!Türkiye borsasında yaz havası!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş’a ilaç olacak! Kartal’ın son transferi Wilfred Ndidi yaraları saracak - SporBeşiktaş’a ilaç olacak!Mourinho, Feyenoord engelini aşacaklarından emin: Tur bizim olacak! - SporMourinho, Feyenoord engelini aşacaklarından eminEderson bitti, sıra City’de! Prensipte anlaşma sağlandı - SporCimbom Ederson'u bitirdi, sıra City’de!Fenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibi karşısında sürpriz yapmadı - SporFenerbahçe'ye gözdağı! Feyenoord rakibi karşısında sürpriz yapmadıSüper Lig'e 3 puanla başladı! Samsunspor - Gençlerbirliği maçı sonucu - SporSamsunspor Süper Lig'e 3 puanla başladı!Fenerbahçe'ye mi transfer olacak? Hakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı - SporHakan Çalhanoğlu'ndan sürpriz Ali Koç itirafı
Sonraki Haber Yükleniyor...