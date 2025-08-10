Okan Buruk'tan flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Milli futbolcu sessiz kalmadı

Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilen ve kulübün Benfica'dan haber bekleyen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilere transfer olacağı iddia edildiği günden bu yana Galatasaraylıların tepkisini çeken Aktürkoğlu ile Buruk arasındaki restleşme gündem oldu.

OKAN BURUK TAKİBİ BIRAKTI

Galatasaray'dan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu yıllardır takip eden Okan Buruk, milli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından kendisini sosyal medya hesabından takipten çıkarttı.

Geçtiğimiz hafta canlı yayına katılan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için, "Kendisi Galatasaraylı. Ona kapımız her zaman açık" ifadelerini kullanmıştı.

AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ

Okan Buruk'un kendisini takipten çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu da cevap olarak Okan Buruk'u takipten çıkarttı.

Yaşanan bu gelişmeler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.