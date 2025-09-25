Alanyaspor hazırlıkları tamamlandı: Galatasaray'da Osimhen sevinci

Galatasaray, Alanya Oba Stadı'nda 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak Corendon Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre; Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımla çalışmalarda yer aldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

3 MAÇI KAÇIRDI

Bonservisine 75 milyon euro ödenen Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve Tümosan Konyaspor ile oynadığı maçlarda görev alamamıştı.