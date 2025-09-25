Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! İşte haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı! İşte haftanın hakemleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig&#039;de 7. hafta heyecanı! İşte haftanın hakemleri
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın oynanacak Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçı ile başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla, 7. haftada düdük çalacak hakemlerini duyurdu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın, 27 Eylül Cumartesi, 28 Eylül Pazar ve 29 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 7. haftanın programı ve hakemler şöyle:

26 Eylül Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi
17.00 Eyüpspor - Göztepe: Kadir Sağlam
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor: Batuhan Kolak
20.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Kasmpaşa: Çağdaş Altay
17.00 Konyaspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır
20.00 Kayserispor - Gençlerbirliği: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor: Ali Şansalan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğal gaz faturasını düşüren basit yöntemler! Kombiyi sürekli açıp kapatmayın...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı: Osimhen'in akıbeti belli oldu - SporGalatasaray'ın Alanya maçı kadrosu açıklandıİspanyollar duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler'e rekor maaşla yeni sözleşme - SporRekor maaşla yeni sözleşme geliyorÇaykur Rizespor'dan İlhan Palut'a destek: Sadece cevapları paylaşıldı - SporRizespor'dan İlhan Palut cevabı: Sorular da paylaşılmalıydı!Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması: Mustafa Eskihellaç'ın son durumu - SporTrabzonspor'dan açıklama: Mustafa Eskihellaç'ın son durumuAlanyaspor hazırlıkları tamamlandı: Galatasaray'da Osimhen sevinci - Spor3 maçı kaçıran Osimhen'de yeni gelişmeAcun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım! - SporAcun'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım
Sonraki Haber Yükleniyor...