Okan Buruk'tan İcardi açıklaması: Önemli olan sezon başı kampını geçirmesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya’ya giden sarı kırmızılılar çalışmalarına devam ederken Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İcardi'nin durumu ilgili de konuşan Buruk "Mauro (İcardi) fiziki olarak iyi geldi. En önemli şey sezon başı kampını geçirmesi. Bizimle hazırlık maçları oynayacak. Son iki sezonda bunu kendisiyle yaşayamamıştık” dedi.

Galatasaray’ın hocasının camiaya da önemli mesajları vardı. Buruk kampa kalabalık bir kadroyla geldiklerini ve takımı zaman zaman bölerek kullanmaya çalışacaklarını belirterek “Verimli bir kamp bekliyoruz. İyi çalışacağız. Mauro (İcardi) fiziki olarak iyi geldi. Mauro için en önemli şey sezon başı kampını geçirmesi. Bizimle hazırlık maçları oynayacak. Son iki sezonda bunu kendisiyle yaşayamamıştık” dedi.

İKİ YABANCI ARTI TÜRK

Buruk, transfer konusundaki soru üzerine ise “En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı. İki sezon üst üste şampiyon olmuş takım var. Kadro genişliği ve oyuncu havuzumuza bakıldığında en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Hiçbir zaman transfer yapmak için oyuncu almadık. Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz. Ne kadar erken getirirsek o kadar iyi ama bizim için sabırla birlikte en doğru transferi yapmak önemli. İki yabancı artı Türk oyunculara da bakacağız” ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALPER'İN KENDİ BAŞARISI

EURO 2024’e damga vuran oyunculardan Barış Alper Yılmaz’ın durumunu değerlendiren Okan Buruk “Barış’ın gelişimini gören, onunla çalışan, birçok mevkide kullanan ve onu bu turnuvaya hazırlayan teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış’ın başarısı. Kafa ve fiziki olarak hazır bir şekilde gitti. Bu sezon toplamda 70 maç oynadı. Onu kutluyorum” diye konuştu.