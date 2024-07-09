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Okay Yokuşlu dönüyor! Trabzonspor, eski orta sahası için devrede

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okay Yokuşlu dönüyor! Trabzonspor, eski orta sahası için devrede
Okay Yokuşlu, West Bromwich, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesinde altı oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor eski bir yıldızına daha kavuşmak üzere…

 2018’de 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Celta Vigo’ya satılan ve ardından Avrupa’da farklı takımlarda ter döken Okay Yokuşlu’nun kulübü West Bromwich ile bir yıllık daha mukavelesi var. İngiliz temsilcisi, millî oyuncuyu satarak para kazanmak düşüncesinde. Çünkü bir sezon sonra bedava gitme hakkına sahip. İngiliz basınına göre; Okay Yokuşlu Türkiye’ye geri dönecek ve bu kulüp de büyük oranda Trabzonspor olacak. 

Okay Yokuşlu dönüyor! Trabzonspor, eski orta sahası için devrede - 1. Resim

AVCI DA İSTİYOR

30 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı da kadrosunda görmek istiyor. Yerli kontenjanında el güçlendirecek olan Okay’ın gelmesi ayrıca orta sahanın direncini de artıracak. Bordo mavililerin geçen sezon kiralık forma giyen eski oyuncuları Berat için de girişimlerinin olduğunu hatırlatalım. Şu anda yapılan takviyelerden memnun olan Avcı, Macaristan kampı sonrası yönetime detaylı rapor verecek ve gidecekler-kalacaklar netlik kazanacak. Paul Onuachu’nun durumu da transferdeki yol haritasını şekillendirecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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