Ferdi Kadıoğlu Avrupa’ya gidecek mi? Son noktayı Mourinho koydu

Arsenal ve B. Dortmund’un listesinde yer alan Kadıoğlu için 40 milyon avrolar konuşulurken Portekizli hoca “Başkan’ımız kulübün gelişmesini istiyor. Bu da en iyi oyuncuları satmamak demek” diye konuştu

Kanarya’da ve Türk futbolunda ana gündem Ferdi Kadıoğlu. EURO 2024’te müthiş bir performans sergileyen ve Avrupa’da yorumcuların transferine kesin gözüyle baktığı sol bek Kadıoğlu Arsenal ve B. Dortmund’un listesinde. Hatta oyuncu için Türk futbolu için rekor olacak 40 milyon avrolar telaffuz ediliyor. Peki bu konuda Jose Mourinho ne düşünüyor… Portekizli teknik adam isim vermedi ama Ferdi’nin kalması gerektiğini belirtti. Portekizli hoca “Başkanımız kulübümüzün gelişmesini istiyor, geriye gitmesini istemiyor. Bu da en iyi oyuncuları elimizde tutmak, satmamak demek” ifadesini kullandı.

ÇOK GÜZEL BİR YAPI VAR

Avusturya kampında konuşan Mourinho “Kendimi çok mutlu ve motive hissediyorum. Hiçbir zaman olmadığım kadar motiveyim. Birçok oyuncumuz millî takımlarda. İçinde bulunduğumuz şartlar kolay değil. Çalışmalara takımın yarısıyla başladık. İki hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri başlayacak. En iyi şekilde çalışıyoruz” diye konuştu. Çalıştığı her takımın bir meydan okuma olduğunu vurgulayan Mourinho “Burada çok güzel bir yapı ve organizasyonla karşılaştık. Çok iyi bir sportif direktörümüz var. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek istiyoruz” dedi.

İSVİÇRE TOPUYLA İDMAN

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Graz şehrinde devam etti. Antrenmana, millî takımlardan dönen Livakovic ve Sebastian Szymanski de katıldı. 23 Temmuz’da İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak sarı lacivertlilerin idmanında Jose Mourinho'nun isteği üzerine İsviçre liginde oynanan toplar kullanıldı.

ADAMA TRAORE İÇİN YOKLAMA

Afrika’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Macaristan’ın Ferencvaros takımında forma giyen ‘Malouda’ lakaplı hücum oyuncusu Adama Traore’yi gündemine aldı. 2025’e kadar mukavelesi olan oyuncu için 5 milyon avro serbest kalma bedelinin bulunduğu sarı lacivertlilerin ise 3 milyon avroyu gözden çıkardığı vurgulandı. 29 yaşındaki Malili oyuncuyu Fenerbahçe’nin dışında Rangers da istiyor.

PEDRO KAMPA GELİYOR

F.Bahçe’nin Gremio’ya kiralık gönderdiği Joao Pedro sarı lacivertlilere geri dönüyor. Brezilya basını futbolcunun Gremio’daki sözleşmesi bitmeden takımdan ayrıldığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde Fenerbahçe’nin kampına katılacağı belirtildi.