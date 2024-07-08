Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jose Mourinho'yu uyardı! 'İstikbaliyle oynama'

Hollanda ile oynanan EURO 2024 çeyrek final mücadelesini stattan takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, turnuvadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya seslendi.

Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te çeyrek finale yükselerek ülkemize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Millî Futbol Takımı’mız, çeyrek finalde karşılaştığı güçlü rakibi Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Rekor üstüne rekor kıran milli yıldızlarımız Türkiye'yi turnuvanın en çok konuşulan takımlarından biri yaptı. A Millî Takım'ın en dikkat çeken oyunculardan biri Ferdi Kadıoğlu oldu. Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu, sergilediği performans ile dudak ısırttı. Dünyanın en pahalı futbolcuları arasına giren Ferdi'nin talipleri de arttı.

ACUN ILICALI: FERDİ'Yİ ASLA SATMAYIZ!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu'nu takımda tutmak istediklerini açıkladı. Ilıcalı konu ile alakalı verdiği demeçte şunları söyledi: Başkanımız için Ferdi çok değerli hepimiz için çok değerli. Biz, Ferdi gitmek istemezse Ferdi'yi asla satmayız bunu net söyleyebilirim.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde oynadığımız Hollanda-Türkiye mücadelesini tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ferdi Kadıoğlu'na ayrı bir parantez açan Erdoğan, "Şunu çok açık net söylemem lazım. Ben bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı." dedi.

MORİNHO'YA SESLENDİ: İSTİKBALİ İLE OYNAMAYIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, “Oğlum topu yiyeceksiniz” Top yenir mi? “Yiyeceksiniz” Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ‘gidemez’ dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım.