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Ferdi Kadıoğlu'ndan Berlin'de Merih Demiral'a bozkurt desteği: Cezayı asla adil olarak görmüyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu&#039;ndan Berlin&#039;de Merih Demiral&#039;a bozkurt desteği: Cezayı asla adil olarak görmüyoruz
Ferdi Kadıoğlu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'dan sonra Türk milli takımı için oynamaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu, 2 maç ceza alan Merih Demiral'a destek verdi. Ferdi Kadıoğlu, "Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yansıtmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"TÜRK MİLLİ TAKIMININ FORMASINI GİYDİĞİM İÇİN GURURLUYUM"

Genç takımlarda Hollanda için oynadığı hatırlatılan Ferdi Kadıoğlu, Türk milli takımı için oynamak istediğinden dolayı 2 yıl önce Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı seçtiğini söyledi.

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kadıoğlu, "Turnuva bizim için iyi gidiyor. 2 yıl önce Türkiye forması giyme kararı aldım. Bundan bir kere bile pişman olmadım. Türk milli takının formasını giymekten gurur duyuyorum. Ben iki yıl önce bir karar verdim Türk milli takımında oynamak için ve buradayım." şeklinde konuştu.

Turnuva öncesinde ufak bir sakatlığı olduğunu belirten Ferdi Kadıoğlu, "Şuan kendimi çok iyi hissediyorum ve hazırım." dedi.

FERDİ KADIOĞLU'NDAN MERİH DEMİRAL'A TAM DESTEK

Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza alması hakkında da konuşan Kadıoğlu, "Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yansıtmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz. Diğer oyuncular da bu şekilde düşünüyor." ifadelerine yer verdi.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Berlin'de Merih Demiral'a bozkurt desteği: Cezayı asla adil olarak görmüyoruz - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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