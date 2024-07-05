Montella Berlin'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın neden santrforsuz oynadığını anlattı

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Berlin'deki basın toplantısında neden santrforsuz oynadığını anlattı. En iyi hücumun 'alan oluşturan dengeli bir takım' olduğun belirten Montella, "Elimizde birkaç imkan var, bunlara da ihtiyaçlara göre başvuracağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella yarın oynanacak Hollanda maçı öncesi Berlin Olimpiyat Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

"ELEŞTİRİ KALDIRAMAYAN TEKNİK DİREKTÖR OLAMAZ"

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarlara seslendi. Turnuvalarda sakatlıklar ve cezalı oyuncuların olmasından dolayı ideal 11 diye bir şeyin olmadığını vurguladı.

Eleştirilerin bazen doğru olabildiğini belirten Montella, "Geçen ay çok eleştirilmiştik. Her zaman aynı oyuncular elinizde olmuyor, mental olarak fizik olarak hazır olmuyorlar, cezalılar olabiliyor ama ben hepsiyle gurur duyuyorum. Sezon sonuna geldiğinizde ideal 11 diye bir şey kalmıyor. Hocanın sorumluluğu her şeyi kabul etmektir. Eleştirileri kabul etmeliyiz. Bazen doğru olabilir. Eleştiri kaldıramıyorsanız teknik direktörlük yapamazsınız. Eski hocalardan bana mesaj atanlar da oldu. Sadece insani iletişim." şeklinde konuştu.

MONTELLA TÜRK TARAFTARLARA SESLENDİ

Montella, Türk taraftarların takımı çok iyi desteklediğini belirtti. Hollanda maçında da taraftarın takımın yanında olmasını isteyen Montella, "Bizim taraftarımız harika. Tüm maçlarda coşkularını her noktada bize gösterdiler. Her zaman doğru davranışlar sergilediler. Çok tutkulular ve yarın da onlardan aynılarını bekliyorum. Mutlaka taraftarımızın desteğini burada göreceğiz. Napoli'de büyüdüm. Napolilere karşı önyargılar ve ırkçılık vardı. Hem düşünme yapası ile Türkiye'de benzerlikler gördüm. Kendi evimde gibi hissettim." dedi.

NEDEN SANTRFORSUZ OYNUYOR?

Montella gazetecilerin "neden santrforsuz?" sorusunu, "En iyi hücum, alan oluşturan dengeli bir takım kurmaktır. Takım için en iyi neyin olduğunu anlamaktır. Biz hücuma meyilli bir takımız. Gollere istatistiklere baktığımızda bu görünür. Mesela Ferdi, ya da orta saha oyuncuları ya da kanat oyuncuları hücuma yönelik oyuncular. Santraforla da oynadık, gol de attık. Elimizde birkaç imkan var, bunlara da ihtiyaçlara göre başvuracağız." ifadeleriyle cevapladı.