Fenerbahçe ve Juventus arasında yılın takası! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

Düzenleyen: Ahmet Polat 8 Temmuz 2024 18:09 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 18:19 - Güncelleme:

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Spor Haberleri

İtalyan devi Juventus'un Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyanlar, Ferdi Kadıoğlu için daha önce adı Fenerbahçe ile anılan Weston McKennie'yi takasta kullanmak istediği öne sürüldü.