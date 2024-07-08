Fenerbahçe ve Juventus arasında yılın takası! İtalyan devi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
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İtalyan devi Juventus'un Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği iddia edildi. İtalyanlar, Ferdi Kadıoğlu için daha önce adı Fenerbahçe ile anılan Weston McKennie'yi takasta kullanmak istediği öne sürüldü.
EURO 2024'te gösterdiği başarılı performansla piyasa değerini artıran ve Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Borussia Dortmund dahil birçok takımın listesinde bulunan Ferdi için İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un devreye girdiği iddia edildi. Juventus'un Ferdi Kadıoğlu için takas formülünü kullanacağı öne sürüldü.
MCKENNİE ÖNERİLECEK
Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye Weston McKennie'yi önerecek.
MOURİNHO'NUN LİSTESİNDE İDDİASI
McKennie'nin geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu, oyuncunun Jose Mourinho tarafından istendiği iddia edilmişti.
Weston McKennie geçen sezon Juventus formasını 38 maçta giydi. ABD'li futbolcu bu karşılaşmalarda 10 asistlik performans sergiledi.