Onuachu için sıkı pazarlık! Trabzon golcüye odaklandı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2024 05:42 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 05:43 - Güncelleme:

Paul Onuachu, Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Transfere hızlı bir giriş yapan ve altı oyuncuyu açıklayan Trabzonspor, forvet konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor.