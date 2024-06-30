Onuachu için sıkı pazarlık! Trabzon golcüye odaklandı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Transfere hızlı bir giriş yapan ve altı oyuncuyu açıklayan Trabzonspor, forvet konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor.
Hedef kiralık golcüsü Paul Onuachu. Southampton 12 milyon avrodan aşağı inmiyor. Yönetim kiralık formülü öneriyor. Ada ekibinin son teklifi 3 milyon avro kiralama bedeli artı mecburi satın alma opsiyonu.
Pazarlıklar sürüyor. Bu arada yarından itibaren hazırlıklarına Macaristan’da devam edecek Trabzonspor 10 Temmuz’da Szeged-Csanad ile 14 Temmuz’da da Zeleznicar Pancevo ile özel maç yapacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi