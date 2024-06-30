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Onuachu için sıkı pazarlık! Trabzon golcüye odaklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Onuachu için sıkı pazarlık! Trabzon golcüye odaklandı
Paul Onuachu, Trabzonspor, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfere hızlı bir giriş yapan ve altı oyuncuyu açıklayan Trabzonspor, forvet konusunu da çözüme kavuşturmak istiyor.

Hedef kiralık golcüsü Paul Onuachu. Southampton 12 milyon avrodan aşağı inmiyor. Yönetim kiralık formülü öneriyor. Ada ekibinin son teklifi 3 milyon avro kiralama bedeli artı mecburi satın alma opsiyonu.

Pazarlıklar sürüyor. Bu arada yarından itibaren hazırlıklarına Macaristan’da devam edecek Trabzonspor 10 Temmuz’da Szeged-Csanad ile 14 Temmuz’da da  Zeleznicar Pancevo ile özel maç yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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