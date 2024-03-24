Oosterwolde, Trabzon’da nefsi müdafaa yaptıklarını söyledi: Ceza almamalıyız

Maç boyunca sahaya atılanlardan dolayı işlerini yapmakta zorlandıklarını belirten Hollandalı, “Son düdük sonrası etrafımız sarıldı, tek yapabileceğimiz kendimizi korumaktı” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Trabzon’da çıkan olaylarda kavgaya dâhil olan Fenerbahçeli oyunculardan Jayden Oosterwolde, Hollanda basınına konuştu. AD Sportwereld’in sorularını cevaplayan 22 yaşındaki savunmacı, hayatında ilk defa böyle bir durum yaşadığını vurgularken, “Umarım bir daha olmaz” dedi. “Maç bitince galibiyeti kutlamaya başladık. Ancak insanlar sahaya inip, koşarak üzerimize geldi” ifadesinde bulunan Oosterwolde, “İlk gördüğüm elinde bir alet olan maskeli bir adamdı. Etrafımız sarıldı. Tek düşünebildiğimiz şey birbirimizi mümkün oldukça çabuk güvenli bir yere götürmekti” açıklaması yaptı.

KAFASINA TEKME ATMADIM

Kavgaya karışmamak için içeriye kaçmak istediklerini ancak mümkün olmadığını dile getiren Oosterwolde, “Yapabileceğimiz tek şey kendimizi savunmaktı. Eğer federasyon bunu düzgün bir şekilde değerlendirirse, herhangi bir ceza almamamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Hollandalı, “Maskeli ve bıçaklı taraftara tekme attım. Çünkü o kargaşada kendimizi büyük bir tehdit altında hissettik. Ama kafasına vurmadım” savunmasını yaptı. Kendisinin de darbelere maruz kaldığını söyleyen Oosterwolde, “Son birkaç gündür başımın arkasına aldığım darbelerin acısını çekiyorum” diye konuştu.

TERCİHİM HOLLANDA

Millî takım için Hollanda, Surinam ve Endonezya arasında seçim yapabilecek olan Oosterwolde, “Tercihim Hollanda. Genç takımlarında oynadım. Böyle devam edersem A takımda da oynayabileceğimi düşünüyorum” dedi.