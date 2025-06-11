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Opsiyonu kullanılmadı! Demir Ege Beşiktaş'a geri döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Opsiyonu kullanılmadı! Demir Ege Beşiktaş&#039;a geri döndü
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezon başında 5 milyon avro satın alma opsiyonuyla Rio Ave’ye kiralanan Demir Ege Tıknaz yuvaya geri döndü.

Beşiktaş'ın sezon başında Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığı Demir Ege Tıknaz Fulya'ya geri dönüyor. Portekiz temsilcisi, Beşiktaş Akademi’den yetişen 20 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonu için 48 saat daha süre istedi.

BAŞKAN KABUL ETMEDİ!

Başkan Serdal Adalı kabul etmedi ve Demir Ege yuvada kalmış oldu. Futbolcu takımın sezon başı kampına katılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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