Portekiz maçı öncesi açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, "Burada tarih yazmak istiyoruz. 2008’de çocukken sokaklarda yaşadığım coşkuyu hatırlıyorum. 2008’deki hissi şu an kendim yaşıyorum" dedi.

FERHAT KIZILTAŞ - A Millî Takım’ın yıldızlarından Orkun Kökçü, Portekiz maçı öncesinde Türkiye’ye açıklamalarda bulundu. Futbol hayatını Benfica’da sürdüren Orkun “Takım arkadaşlarım Antonio ve Joao Neves’e, ‘Yoluma çıkma, yoksa bozuşuruz’ diye takılmıştım. Gürcistan maçındaki oyun ve sonuç bizim için sürpriz değil. Kalitemizin farkındayız” dedi.

HARİKA DUYGULAR

Taraftarın desteğine dikkat çeken Orkun “Daha İstiklal Marşı okunmaya başladığında tüylerimiz diken diken olmuştu bile. Burada tarih yazmak istiyoruz. 2008’de çocukken sokaklarda yaşadığım coşkuyu hatırlıyorum. 2008’deki hissi şu an kendim yaşıyorum” sözlerini kullandı.