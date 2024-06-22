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Örümcek Adam yolda! Beşiktaş'ın yeni golcü adayı belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Örümcek Adam yolda! Beşiktaş&#039;ın yeni golcü adayı belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Beşiktaş'ya golcü takviyesi için gündeme gelen son isim Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker oldu.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta transfer çalışmaları sessiz ve derinden devam ederken golcü takviyesi için sürpriz bir isim için hamle yapıldı. Giovanni van Bronckhorst’un teknik direktörlüğe getirilmesiyle birlikte transfer çalışmalarına hız veren yönetim, ilk olarak stopere Atletico Madrid’den Gabriel Paulista’yı getirmişti. Santrfor için de Hollandalı teknik adamın isteği doğrultusunda Real Sociedad forması giyen Sheraldo Becker için resmî teklif yapıldı.

Surinamlı 29 yaşındaki golcü, kuvvetli fiziği, hızı ve top tekniğiyle öne çıkıyor. Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerde yıllık ücret konusunda anlaşmaya varıldı. Real Socieadad’a da 6 milyon avroluk bonservis teklifinde bulunuldu. Becker’la iki sezon daha sözleşmesi bulunan İspanyol ekibi ise 8 milyon avroda diretiyor. Beşiktaş yönetimi, transfer sürecinin uzamaması için teklifi biraz daha iyileştirerek Sociedad’ın kapısını tekrar çalacak.

‘Örümcek Adam’ lakaplı Becker, Real Sociedad formasıyla geçen sezon 15 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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