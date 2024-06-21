Gidenin yeri dolar! Beşiktaş’ta Van Bronckhorst'la transfer zirvesi

Beşiktaş’ta yeni sezon için kadro çalışmaları devam ederken, yeni teknik direktör Van Bronckhorst, Samet Aybaba ve yeni danışman Brad Friedel ile bir tele toplantı gerçekleştirdi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Üçlü zirvede transferler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Gedson Fernandes ve Salih Uçan konusunu da masaya yatıran Aybaba, “Her ikisi de çok değerli oyuncular. Kalmalarını istiyoruz ancak iyi bir teklif gelir ve ayrılmak isterse yerlerini dolduracak oyuncular da listemizde var” dedi.

ABOUBAKAR KALMAZ

Van Bronckhorst, toplantıda gözden çıkarılan isimlerin de büyük önem taşıdığını söyledi. Yapılacak transferler ve yıllık bütçede kritik önem taşıyan bu isimler için somut adımlar görmek istediğini belirten Hollandalı teknik adam, Rosier, Onana, Amartey, Aboubakar ve Rebiç’in kesin olarak gönderilmesini istedi. Brad Friedel, Aboubakar dışında diğer oyunculara kulüp bulduğunu belirtirken, Kamerunlu oyuncunun da sezon başlamadan satılacağının sözünü verdi.

HAFTAYA GELİYOR

Giovanni Van Bronckhorst’un yardımcısı Jean-Paul van Gastel ile birlikte 27 Haziran’da Türkiye’de olması bekleniyor.