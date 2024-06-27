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Haberler > Spor > Ozan Tufan için 2 milyon avro! Trabzon’dan Hull City’e…

Ozan Tufan için 2 milyon avro! Trabzon’dan Hull City’e…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sessizliğini üst üste yaptığı transferlerle bozan Trabzonspor, Ozan Tufan’ı da sağlık kontrolünden geçirdi. Hull City’den 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen ve 3+1 yıllık anlaşma sağlanan orta saha kısa süre içinde takıma katılacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın ısrarla istediği ve transfer sürecinde ikna ettiği Tufan sezonu 40 maçta 10 gol ve 2 asistle tamamlamıştı.

İKİ TAKVİYE DAHA

EURO 2024 sebebiyle transfer sürecinin biraz geciktiği Karadeniz ekibinde anlaşma sağlanan Cihan Çanak da bugün Trabzon’da olacak. Anthony Nwakaeme’nin hafta sonu şehre gelmesi beklenirken Denis Dragus, EURO 2024’te olduğu için takıma biraz geç katılacak. Bordo mavililerin iki isimle daha anlaşıp transferi büyük oranda bitirmesi bekleniyor. Ardından kadro fazlası isimler gönderilecek.

OZAN: BİR AN ÖNCE OYNAYAYIM

Ozan Tufan dün gece Trabzon’a geldi. Futbolcu, “Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce sahaya çıkıp mücadele vermek istiyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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