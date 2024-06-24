Ozan Tufan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra Fenerbahçe lehine attığı 3 Temmuz paylaşımını kaldırdı

Ozan Tufan, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra Fenerbahçe lehine attığı bazı Twitter paylaşımlarını kaldırdı. Ozan Tufan'ın '3 Temmuz şike dönemi' hakkında Fenerbahçe'ye destek verdiği Twitter paylaşımını silmesi sarı lacivertli taraftarları kızdırdı.

Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a transfer olduktan sonra yaptığı Twitter hamlesi Fenerbahçelileri kızdırdı.

Transfer sezonunda bombaları peş peşe patlatan takımlardan biri de Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, 5 oyuncuyu resmen transfer ettiklerini KAP'a bildirdi. Karadeniz Fırtınası'nın kadrosuna kattığı isimlerden biri de Ozan Tufan oldu.

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde sarı lacivertlilerin sevgilisi haline gelmişti. Fenerbahçe camiası tarafından sevilen Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a transfer olması eski taraftarlarını üzdü.

FENERBAHÇE'YE VERDİĞİ '3 TEMMUZ' DESTEĞİNİ SİLDİ

Trabzonspor'un KAP açıklamasının ardından Ozan Tufan'ın sosyal medya hamlesi Fenerbahçeliler için bardağı taşıran son damla oldu.

Ozan Tufan, daha önce Twitter hesabından '3 Temmuz şike dönemi' hakkında yaptığı ve Fenerbahçe'yi desteklediği paylaşımını kaldırdı. Trabzonspor'un yeni oyuncusu Ozan Tufan bu hamlesi Fenerbahçelileri kızdırdı.