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ÖZEL HABER | Yabancı VAR hakemlerinin maaşları olay oldu! İşte yerli hakemlerin ücretiyle aralarındaki uçurum nedeni

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ÖZEL HABER | Yabancı VAR hakemlerinin maaşları olay oldu! İşte yerli hakemlerin ücretiyle aralarındaki uçurum nedeni

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada, kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına gideceklerini duyurmuştu. Uygulamaya bu hafta başlandı. Yabancı VAR hakemlerinin hata yapmadığı haftaya, yabancı hakemlerin aldıkları ücretler damgasını vurdu. Aradaki uçurum gibi farkın nedenini Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal açıkladı.

ÖZEL HABER | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 32.hafta maçları itibariyle yaban VAR hakemi uygulamasına başladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre bu uygulamaya kritik maçlarda başvurulacak. 

ARADA UÇURUM 'VAR'

Yabancı VAR hakemleri, ilk haftalarındaki performanslarıyla sınıfı geçerken, kazandıkları ücretler ve yerli hakemlerle aralarındaki ücret farkı gündeme bomba gibi düştü. Süper Lig'de yerli bir VAR hakeminin 15 bin TL kazandığı iddia edilirken, yabancı VAR hakemlerinin maç başına 200 bin TL kazandığı iddia edildi. 

Bu iddia tartışmalara neden olurken, bu farkın gerçek nedenine Türkiye Gazetesi ulaştı. 

ÖZEL HABER | Yabancı VAR hakemlerinin maaşları olay oldu! İşte yerli hakemlerin ücretiyle aralarındaki uçurum nedeni - 1. Resim

İŞİN ASLI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal yerli ve yabancı VAR hakemleri arasındaki ücret farkının nedeni açıkladı.

-Yerli VAR hakemi 430 Euro alıyor yani 15 bin TL

-Yabancı VAR hakemi ise 2 bin 500 Euro alıyor

-Ayrıca yabancı var hakemlerinin ulaşım masrafları karşılanıyor. Gidiş-geliş business uçan hakemlerin uçak bileti 15 bin TL'den başlıyor. 

-Ulaşım, konaklama ve hakemlik ücreti bir araya gelince de, yerli hakemlerle arada uçurum oluşuyor. 

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