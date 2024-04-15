Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme...

Düzenleyen: Songül Soysal 15 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 10:36 - Güncelleme:

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. O maçlardan biri de Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması oldu. Maçın VAR hakemi Andre Narciso, maça adeta damgasını vurdu. İşte detaylar...