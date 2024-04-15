Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. O maçlardan biri de Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması oldu. Maçın VAR hakemi Andre Narciso, maça adeta damgasını vurdu. İşte detaylar...
TFF geçtiğimiz günlerde kritik maçlar için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Süper Lig'de 32.hafta maçında VAR koltuğuna Portekizli hakem Andre Narciso oturdu. Narciso, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı yönlendirmelerle adeta geceye damga vurdu.
PENALTI VERDİ
Fenerbahçe 55.dakikada penaltı kazandı. Öncesinde Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti.
PENALTI İPTAL ETTİRDİ
Portekizli, dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise bu kez Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için bir kez daha Numanoğlu'nu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası penaltı iptal edildi.