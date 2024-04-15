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Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme...

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Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme...

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik maçlarda yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıklamıştı. O maçlardan biri de Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması oldu. Maçın VAR hakemi Andre Narciso, maça adeta damgasını vurdu. İşte detaylar...

TFF geçtiğimiz günlerde kritik maçlar için yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Süper Lig'de 32.hafta maçında VAR koltuğuna  Portekizli hakem Andre Narciso oturdu. Narciso, karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'na yaptığı yönlendirmelerle adeta geceye damga vurdu.

Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme... - 1. Resim

PENALTI VERDİ

Fenerbahçe 55.dakikada penaltı kazandı. Öncesinde Narciso, Tugay Kaan Numanoğlu'na pozisyonu izlemesini tavsiye etti.

Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme... - 2. Resim

PENALTI İPTAL ETTİRDİ

Portekizli, dakikalar 86'yı gösterdiğinde ise bu kez Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı için bir kez daha Numanoğlu'nu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası penaltı iptal edildi.

Karagümrük-Fenerbahçe maçına yabancı VAR hakemi damgası! Bir penaltı, bir penaltı iptali, hakeme... - 3. Resim

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