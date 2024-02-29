Paul Onuachu'nun kolu kırıldı, Trabzonspor tepki gösterdi: Adaletiniz batsın

Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynanan mücadele kolundan sakatlanan Paul Onuachu'nun röntgen görüntüsü paylaşıldı. Karadeniz ekibi Nijeryalı oyuncunun sakatlığı sonrası VAR üzerinden tepki gösterdi.

Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'da Paul Onuachu'dan gelen haber teknik ekibi üzdü.

Mücadelede sakatlanan Nijeryalı golcünün kolunda kırık tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Paul Onuachu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

TEDAVİ SÜRESİ 6 HAFTA OLACAK

"Paul Onuachu’nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oluşan kırık sebebiyle oyuncumuza en az 6 haftalık tedavi programı uygulanacaktır."

TRABZONSPOR: ADALETİNİZ BATSIN

Bordo mavili kulüpten yapılan paylaşımda, Onuachu'nun rakibiyle girdiği mücadelenin görüntülerine yer verilirken, "VAR’da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü. Adaletiniz batsın." ifadeleri kullanıldı. Videonun sonunda ise Nijeryalı futbolcunun kırılan kolunun röntgen görüntüsü yer aldı.