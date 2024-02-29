Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Premier Lig macerası kısa sürdü! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

    Premier Lig macerası kısa sürdü! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Altay Bayındır, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Milli kaleci için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Altay Bayındır, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

    Andre Onana'nın arkasında yedek bekleyen Bayındır'ın Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşeceği öne sürüldü.

    Erik ten Hag ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen milli kalecinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

    Premier Lig macerası kısa sürdü! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak - 1. Resim

    EZELİ RAKİPLER ALTAY BAYINDIR İÇİN KAPIŞTI

    Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray, Altay Bayındır için devreye girdi.

    Muslera ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray'ın yerli alternatif olarak Altay Bayındır'ı belirlediği öğrenildi.

    Mert Günok'un ayrılık ihtimaline karşın kaleyi yabancı bir isme emanet etmek istemeyen Beşiktaş'ın da Altay için Galatasaray'a rakip olacağı belirtildi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cristiano Ronaldo'ya Messi yüzünden 3 ceza verildi! Portekizli yıldız çılgına dönmüştü - SporPortekizli yıldıza 3 ceza birden verildiSüper Lig 28. hafta programı | Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu virajda - SporSüper Lig 28. hafta programı | Fenerbahçe ve Galatasaray zorlu virajdaSerhat Akın'dan olay itiraflar: Emre Belözoğlu Galatasaraylı, bana laf soktu - SporSerhat Akın, uçaktaki konuşmayı itiraf ettiİki maç sonra kazanan Fatih Terim: Samet Akaydin için çok mutluyum - Sporİki maç sonra kazanan Fatih Terim: Samet Akaydin için çok mutluyumTrabzonspor, kupada Başakşehir’i eledi: Fırtına yolu yarıladı - SporTrabzonspor, kupada Başakşehir’i eledi: Fırtına yolu yarıladıBeşiktaş kupa çeyrek finalinde ağırladığı Konyaspor’u eledi - SporBeşiktaş kupa çeyrek finalinde ağırladığı Konyaspor’u elediKupadan elenen Fenerbahçe’ye eleştiriler artıyor! Hesaplar kabardı - SporKupadan elenen Fenerbahçe’ye eleştiriler artıyor! Hesaplar kabardı
    Sonraki Haber Yükleniyor...