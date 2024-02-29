Premier Lig macerası kısa sürdü! Altay Bayındır, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe'ye rakip olacak

Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Milli kaleci için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın formasını giyen Altay Bayındır, Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Andre Onana'nın arkasında yedek bekleyen Bayındır'ın Galatasaray ve Beşiktaş ile görüşeceği öne sürüldü.

Erik ten Hag ile arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilen milli kalecinin Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

EZELİ RAKİPLER ALTAY BAYINDIR İÇİN KAPIŞTI

Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray, Altay Bayındır için devreye girdi.

Muslera ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Galatasaray'ın yerli alternatif olarak Altay Bayındır'ı belirlediği öğrenildi.

Mert Günok'un ayrılık ihtimaline karşın kaleyi yabancı bir isme emanet etmek istemeyen Beşiktaş'ın da Altay için Galatasaray'a rakip olacağı belirtildi.