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Paylaşımı çok konuşulmuştu! Fenerbahçe Merih’i istiyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paylaşımı çok konuşulmuştu! Fenerbahçe Merih’i istiyor...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arabistan basını Fenerbahçe’nin Merih Demiral’ı istediğini duyurdu. Serdar Aziz'in gidişi iddiaları güçlendirdi, işte detaylar...

Futbolcunun kulübü Al-Ahli’nin transfer görüşmesi için Merih’e izin verdiğini haberleştirdi. Millî oyuncu mayıs ayında Fenerbahçe’nin gönderdiği formayı giyerek çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.

SERDAR AZİZ GİTTİ

Öte yandan Serdar Aziz’in dün kulüple yollarını ayırması iddiayı güçlendirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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