Paylaşımı çok konuşulmuştu! Fenerbahçe Merih’i istiyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Arabistan basını Fenerbahçe’nin Merih Demiral’ı istediğini duyurdu. Serdar Aziz'in gidişi iddiaları güçlendirdi, işte detaylar...
Futbolcunun kulübü Al-Ahli’nin transfer görüşmesi için Merih’e izin verdiğini haberleştirdi. Millî oyuncu mayıs ayında Fenerbahçe’nin gönderdiği formayı giyerek çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı.
SERDAR AZİZ GİTTİ
Öte yandan Serdar Aziz’in dün kulüple yollarını ayırması iddiayı güçlendirdi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi