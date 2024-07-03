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Haberler > Spor > Rabiot’da sona doğru! Galatasaray, bonservisi elinde olan orta sahayı bitirmek üzere

Rabiot’da sona doğru! Galatasaray, bonservisi elinde olan orta sahayı bitirmek üzere

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rabiot’da sona doğru! Galatasaray, bonservisi elinde olan orta sahayı bitirmek üzere

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray orta sahaya müthiş bir takviye yapmak üzere: Adrien Rabiot. Juventus ile mukavelesi biten ve adı birçok kulüple anılan 29 yaşındaki Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Galatasaray’a olumlu cevap verdi.

Yönetim aktüel piyasa değeri 35 milyon avro olan oyuncu ile sözleşme şartlarını konuşuyor. Bu arada Zaha’yı isteyen West Ham’dan 10 milyon avro talep edildi. İngilizler bu rakama yanaşmıyor.

HAYAL KIRIKLIĞIYDI

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan (genelde kulübede oturan) Tanguy Ndombele, Fransa’ya geri dönüyor. Tottenham'ın yeni sezonda düşünmediği orta saha ile Fransız ekibi Nice ilgileniyor. 27 yaşındaki isim kariyerine Guingamp altyapısında başlamış sonrasında Amiens ve Lyon formaları giymişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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