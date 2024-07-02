Galatasaray'ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele'nin kariyerine Fransa'da devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den ilk sözler! 'En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'

Galatasaray'a transfer olan Batshuayi'den ilk sözler! 'En başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum'

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosunda bulundurduğu Tanguy Ndombele, ülkesine geri dönüyor.

Tottenham'ın serbest bıraktığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nice ile görüştü.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Amiens ve Lyon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcunun Nice ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan Ndombele, beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşattı.

681 dakika süre alan milli oyuncu, fazla kilolarından dolayı sürekli tartışılan isimlerin başında gelmişti.

Serbest konumda olan Fransız oyuncunun yeni sezonda Nice'de devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.