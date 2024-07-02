Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele&#039;nin yeni takımı belli oldu
Galatasaray, Tanguy Ndombele, Nice, Haber

Spor Haberleri

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan ve beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele'nin kariyerine Fransa'da devam edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosunda bulundurduğu Tanguy Ndombele, ülkesine geri dönüyor.

Tottenham'ın serbest bıraktığı 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Nice ile görüştü.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, kariyerine Guingamp altyapısında başlayan ardından Amiens ve Lyon formaları giyen 27 yaşındaki futbolcunun Nice ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın en kötü transferi deniyordu! Tanguy Ndombele'nin yeni takımı belli oldu - 1. Resim

GALATASARAY'DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Büyük umutlarla Galatasaray'a imza atan Ndombele, beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaşattı.

681 dakika süre alan milli oyuncu, fazla kilolarından dolayı sürekli tartışılan isimlerin başında gelmişti.

Serbest konumda olan Fransız oyuncunun yeni sezonda Nice'de devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Ali Koç'tan beklenmedik Galatasaray hamlesi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç'tan beklenmedik Galatasaray hamlesi! - SporAli Koç'tan beklenmedik hamle! Okan Buruk rahatsız olduA Milli Takım, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Montella'dan Avusturya'ya 2 sürpriz hamle | Muhtemel 11'ler - SporMontella'dan Avusturya'ya 2 sürpriz hamleFenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrılıyor! Mourinho'nun gözüne giremediler - SporFenerbahçe'de 6 isimle yollar ayrılıyor! Mourinho'nun gözüne giremediler17 yaşındaki genç sporcu aniden yere yığıldı! Nöbet geçirdi, hayatını kaybetti - Spor17 yaşındaki sporcu maç sırasında hayatını kaybettiBatshuayi üçlü çekti, tarihe geçti - SporBatshuayi üçlü çekti, tarihe geçtiMourinho istedi! Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için pazarlık masasında - SporFenerbahçe, Youssef En-Nesyri için pazarlık masasında
Sonraki Haber Yükleniyor...