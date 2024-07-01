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Batshuayi resmen Galatasaray'da! Maliyeti açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Batshuayi resmen Galatasaray&#039;da! Maliyeti açıklandı
Galatasaray, Michy Batshuayi, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, yeni transferi Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıkladı. Belçikalı forvetin kazanacağı para belli oldu.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı ilk transfer Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.  Batshuayi'nin, Galatasaray'dan alacağı ücrette belli oldu.

MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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