Batshuayi resmen Galatasaray'da! Maliyeti açıklandı

Galatasaray, yeni transferi Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıkladı. Belçikalı forvetin kazanacağı para belli oldu.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı ilk transfer Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Batshuayi'nin, Galatasaray'dan alacağı ücrette belli oldu.

MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 Euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.